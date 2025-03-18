Квартиру Софии Ротару за 70 млн не могут продать из-за «устаревшего» ремонта

Уехавшая из России София Ротару так и не смогла избавиться от своей элитной недвижимости в центре Москвы. На квартиру, стоимость которой оценивалась в 70 млн рублей, не нашлось покупателя. В эфире программы «ЧП. Расследование» на НТВ эксперт Наталья Перескокова объяснила, почему никто не захотел приобрести жилье артистки.

В 1990-х София Ротару получила в подарок от мэра Москвы Юрия Лужкова трехкомнатную квартиру на Зоологической улице площадью 122 квадратных метра. Однако уже долгое время апартаменты пустуют — с 2022 года исполнительница хита «Луна, луна» не появляется в России. Осенью 2024 года жилье было выставлено на продажу: певица оценила его стоимость в 70 млн рублей, но из-за отсутствия спроса цену снизили до 65 млн. Но даже это не помогло привлечь покупателей, поэтому недвижимость сняли с продажи.

По словам эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, стоимость квартиры Софии Ротару была явно завышена — там «устаревшие» планировка и ремонт. Более того, за жильем закрепилась не самая лучшая репутация из-за «токсичного шлейфа» артистки.

«Квартира Ротару, к сожалению, устаревшая. Ремонт морально устаревший, ну и все достаточно просто старое. За Софией Ротару тянется токсичный шлейф, и поэтому в России певица потеряла свою популярность, потеряла любовь. И, возможно, именно эти факторы влияют на то, что потенциальный покупатель не рассматривает ее квартиру для приобретения», — отметила Наталья Перескокова.

В объявлении, размещенном на риэлторском сайте, особо подчеркивалось, что «уникальность квартиры» заключается в том, что она «принадлежит очень известному артисту», однако не разглашалось, кому именно.

Напомним, в 2022 году София Ротару уехала из России и перебралась в Италию, где купила виллу на берегу моря на острове Сардиния за 4 млн евро. Певица перестала выступать с концертами и ведет затворнический образ жизни.

Ранее сообщалось о том, что знакомая Софии Ротару рассказала о недвижимости артистки и заявила, что у нее «немалые накопления».