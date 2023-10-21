Квартиру Лены Лениной в Париже захватили мигранты из Сенегала

Писательница Лена Ленина рассказала, что в ее пустующую квартиру в Париже незаконно заселились мигранты-сквоттеры и отказывались освободить апартаменты по ее требованию.

По словам писательницы, двое парней из Сенегала заметили, что в квартире никто не живет, вскрыли дверь, заменили замки и самовольно заселились. О захвате недвижимости Лениной сообщили встревоженные соседи, которые заметили в их дорогом районе спортивно одетых молодых людей.

«Я получила неожиданно большой счет за электричество в пустой квартире. Решила разобраться и прилетела в Париж. Дверь своим ключом открыть не смогла. Открывшие мне негодяи добровольно съехать отказались», - рассказала писательница в беседе с Kp.ru.

Оказалось, что выселить сквоттеров не так просто, поэтому Лениной пришлось обратиться за помощью к адвокату, который предложил мигрантам переехать в более комфортную квартиру и даже подсказал, где лежат ключи. Что случилось дальше Ленина не знает, но ей удалось вернуть свое жилище.

Сквоттеры – мигранты, захватывающие пустующие квартиры в Европе. При этом законы часто оказываются на их стороне. Владелец должен будет доказать, что произошел именно взлом. Однако, если злоумышленники успеют заменить замки, то выдворить их сможет только суд. Иногда на это уходят месяцы.

Ранее мы писали, что Лену Ленину не пустили в европейский бутик из-за того, что она русская.