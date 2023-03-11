Квартира нуждается в ремонте: во что превратилось московское жилище Кристины Орбакайте
Дизайнер назвал «ужасным» ремонт в квартире Кристины Орбакайте пятнадцатилетней давности.
Фото: Starface.ru
Квартира певицы Кристины Орбакайте в Москве нуждается в ремонте. К такому выводу пришел дизайнер интерьера Антон Мединский, который сравнил фотографии жилища пятнадцатилетней давности и сейчас.
По мнению специалиста, ремонт выполнен в классическом стиле того времени. «Сейчас это выглядит ужасно. Хочется все переделать», - отметил эксперт.
Мединский отметил, что единственное помещение, которое более-менее соответствует настоящему времени, - это кухня. К ее минималистичному стилю у дизайнера нет вопросов.
«На фоне гостиной она выглядит выигрышно», - заключил специалист.
Ранее зрители раскритиковали актерскую игру Орбакайте в новом сезоне «Теста на беременность». Некоторые назвали ее «никакой» актрисой.
По мнению многих зрителей, создателям сериала следовало обратиться к профессиональным актерам. Россияне писали, что певица «уже не молодая».