Квартира нуждается в ремонте: во что превратилось московское жилище Кристины Орбакайте

Квартира певицы Кристины Орбакайте в Москве нуждается в ремонте. К такому выводу пришел дизайнер интерьера Антон Мединский, который сравнил фотографии жилища пятнадцатилетней давности и сейчас.

По мнению специалиста, ремонт выполнен в классическом стиле того времени. «Сейчас это выглядит ужасно. Хочется все переделать», - отметил эксперт.

Мединский отметил, что единственное помещение, которое более-менее соответствует настоящему времени, - это кухня. К ее минималистичному стилю у дизайнера нет вопросов.

«На фоне гостиной она выглядит выигрышно», - заключил специалист.

Ранее зрители раскритиковали актерскую игру Орбакайте в новом сезоне «Теста на беременность». Некоторые назвали ее «никакой» актрисой.

По мнению многих зрителей, создателям сериала следовало обратиться к профессиональным актерам. Россияне писали, что певица «уже не молодая».