Квартира, мотоциклы и авторские права: последняя возлюбленная Осина надеялась на наследство певца

Возлюбленная певца Евгения Осина пожаловалась, что после его смерти ей и дочери ничего не досталось от наследства музыканта. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свою программу «Светская хроника».

В последние годы жизни знаменитость встречался с Еленой Скорняковой. Мужчина умер в ноябре 2018 года. Долгое время артист был зависим от алкоголя, друзья и близкие пытались ему помочь, но ничего не помогало.

После кончины началась борьба за наследство артиста. У него была столичная квартира, несколько мотоциклов и авторские права. Среди претендентов была не только дочь Осина Агния, но и дочь возлюбленной артиста Анастасия Годунова. Женщина говорит, что Евгений полюбил девочку и испытывал к ней отцовские чувства. По ее словам, он даже хотел стать официальным отцом Насти, но не оформил все документально.

Избранница артиста обвиняла Агнию в том, что она не хотела общаться с отцом. Он при этом в интервью говорил, что у него есть лишь одна дочь. Она и получила имущество и права на все песни. У Анастасии есть лишь письменные разрешения на исполнение нескольких композиций. Но на этом все.

«Отчислений для нас нет. Мы не получаем никакие деньги», — поделилась Елена.

Еще при жизни Осин подарил Насте пианино, музыкальные пластинки и шпица по кличке Мимиша. После общения с ним девочка захотела стать артисткой. Елена говорит, что девушка продвигается своими силами и не афиширует то, что имеет какое-то отношения к певцу.