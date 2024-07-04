«Квартира дорогая»: отец Жанны Фриске рассказал о планах поделить роскошное жилье певицы

Отец Жанны Фриске рассказал, как поступит с ее роскошной квартирой на Красной Пресне. Владимир Фриске в интервью Kp.ru признался, что задумался о продаже, а еще рассматривает вариант разделить деньги между внуком Платоном и дочерью Натальей – сестрой Жанны.

Мужчина отметил, что жилище покойной дочери осталось таким, каким было при ее жизни. Там хранятся ее вещи, а жена и вторая дочь приезжают наводить порядок. Сам Владимир был там 2-3 раза из-за того, что ему тяжело находиться в квартире, где все напоминает о Жанне. Журналисты поинтересовались, какое будущее ждет квартиру звезды.

«Я пока не знаю, целиком ли Платону или я поделю между ним и Наташей. Дело в том, что эта квартира дорогая, там ремонт по специальному проекту делался. По идее мы можем продать эти апартаменты, и на часть вырученных средств купить Платону такую же по площади квартиру, но без суперотделки, а остаток передать Наташе. Будет видно. Либо просто поделю пополам», – рассказал Фриске.

Ранее звездная семья была в центре скандала из-за жилища. Мужчина боялся, что долей Платона владел гражданский муж артистки Дмитрий Шепелев и мог избавиться от жилья. По словам Владимира, они выкупили его долю.

«Приставы хотели выставить на продажу квартиру Жанны. В итоге я продал все, что можно. Но те апартаменты мы сохранили. А Шепелев не заплатил ни копейки, хотя он как раз имел доступ к пропавшим средствам. В итоге мой адвокат предложил ему в счет долга передать нам долю Платона в квартире дочери», – добавил отец певицы.

Ранее мы писали о том, кто на самом деле не разрешает Владимиру и семье Жанны Фриске видеться с ее сыном Платоном. Оказалось, что в деле замешана женщина.