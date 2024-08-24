Кутюрное платье и декор за 9 млн: названа стоимость свадьбы Александры Трусовой и Макара Игнатова

Александра Трусова и Макар Игнатов потратили на свадьбу не менее 20 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

17 августа на территории живописной подмосковной усадьбы гуляли громкую свадьбу двух фигуристов — Александры Трусовой и Макара Игнатова. Все соцсети пестрили кадрами с мероприятия, которое помогла организовать Яна Рудковская.

Тамадой вечера был ведущий Влад Сапунов, а диджеем Никита Меньшов. Журналисты посчитали, что их услуги обошлись паре примерно в миллион рублей. Еще около 10% от общих затрат получило свадебное агентство, которое организовывало мероприятие.

Аренда усадьбы «Золотой лев» на сутки стоит около 270 тысяч рублей. Еще порядка 200 тысяч молодожены потратили на световое оборудование.

Солидную часть затрат составили образы для невесты, жениха и ее подружек. Так, пошивом свадебного платья занималось кутюрное ателье Юлии Прокип. На всю одежду и украшения Трусова потратила порядка 6 миллионов рублей.

А вот торт вышел не таким дорогим — по подсчетам журналистов, около 400 тысяч рублей. Кейтеринг и алкоголь могли предоставить по скидке. В случае, если на свадьбе было порядка 60 гостей, то затраты на эти пункты составят минимум миллион рублей.

Декор в виде колосков и полевых цветов обошелся молодоженам в 9 миллионов рублей, еще около 500 тысяч рублей они потратили на видеосъемку, фотографов, аренду автомобилей и другие мелочи. Всего за свадьбу Трусова и Игнатов заплатили минимум 20 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что подарила Яна Рудковская на свадьбу Саше Трусовой.