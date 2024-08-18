Фея-крестная: что подарила Яна Рудковская на свадьбу Саше Трусовой

17 августа серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова вышла замуж за 24-летнего фигуриста Марка Игнатова. Торжество прошло в старинном замке в Подмосковье. Мероприятие посетили именитые гости. В числе приглашенных была Яна Рудковская, которая преподнесла молодоженам роскошный подарок.

Рудковская пришла на свадьбу в образе, напоминающем фею-крестную. Продюсер надела нежно-розовое платье в бальном стиле, дополнив его прозрачной накидкой. В руках у звезды была маленькая сумочка.

Яна не только поддерживала 20-летнюю фигуристку на свадьбе, но и преподнесла роскошный подарок молодоженам — недельную поездку на Мальдивы в элитный отель. Видимо туда новобрачные отправятся в медовый месяц.

Свадьба Александры и Марка прошла в русском стиле. Торжество состоялось в старинной усадьбе в Подмосковье.

О свадьбе спортсменов стало известно всего два месяца назад. Марк сделал предложение возлюбленной во время ночной прогулки по Санкт-Петербургу. Пара объявила о своих отношениях еще в январе, а до этого спортсменка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком. По словам фигуристки, Марк был инициатором расставания.

Спустя 10 дней влюбленные подали заявление в ЗАГС. Они объявили дату свадьбы на VK Fest в середине июля. Тогда фигуристка рассказала, что торжество состоится 17 августа.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала замужество Александры Трусовой.