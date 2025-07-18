«Кусок недоразумения в самом центре Москвы»: Артемий Лебедев призвал снести кинотеатр «Россия»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал переименование московского кинотеатра «Россия» в «Пушкинский» и призвал снести старое здание.

Он признался, что все свое детство провел в этом кинотеатре, где продавалось мороженое и были установлены игровые автоматы.

«Потом кинозалы такого конского размера стали никому не нужны, и там открылось казино с логотипом в виде двух беседующих глистов. Казино выгнали, а в этом месте открылся бессмысленный Театр Мюзикла. Полвека назад здание было интересным и свежим, а сейчас это кусок недоразумения в самом центре Москвы», — заявил Лебедев в своем Telegram-канале.

При этом он назвал место, где расположено здание кинотеатра, лучшей локацией в стране. По мнению Артемия, вместо старого строения здесь должно появиться что-то современное и «достойное Москвы».

Ранее Артемий Лебедев призвал россиян не беречь себя и работать по 15 часов. Он признался, что не был в отпуске на протяжении последних 30 лет и не испытывал выгорания.