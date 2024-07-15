«Кушать хочется всем»: Сергей Бурунов рассказал про отказы от ролей из-за маленьких гонораров

47-летний актер Сергей Бурунов ответил на вопрос о том, будто однажды отказался от роли из-за слишком маленького гонорара. Он признался, что деньги за работу для него вторичны.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

Бурунов сказал: «Дело не в этом, дело в истории и что мне этой ролью хочется сказать. Понятно, что кушать хочется всем, но это вторично, первый план — это роль».

Также источник привел видео, снятое на VK Fest, как Бурунов взял на руки ведущую Иду Галич на сцене.

В декабре 2023 года она рассказывала, что ходила с актером на свидание. Ида охарактеризовала Бурунова как «наполненного» человека, которому есть рассказать и чем поделиться.

Ранее актер говорил, что не видит смысла в съемках продолжения сериала «Слово пацана». Бурунов сыграл в картине отца главных героев и хвалил фильм.

Актер объяснял, что рассказанная в «Слове пацана» история затрагивает конкретный исторический факт и отрезок времени с 1986 по 1989 годы. В заключение он добавил, что вопрос о втором сезоне сериала надо задавать режиссеру и продюсерам.