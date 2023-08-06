Кушанашвили заявил о компромате на певицу Славу

В мире шоу-бизнеса все ещё обостряется скандал со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, обвиняемым в непрофессионализме. Масло в огонь на этот раз подлил Отар Кушанашвили, который ответил начавшей это все певице Славе.

Журналист спросил, стоило ли ложиться под хирургический нож.

«Ты красивая русская женщина, на фига ты пошла кроить попу и грудь?», — возмутился он.

К слову, певица Слава заявляла, что если коллеги будут говорить о ней плохое или неправду, то она раскроет их тайны.

Кушанашвили такая угроза рассмешила. Журналист отметил, что досье на всех хранится только у него. По его словам, певица Слава вообще ни на кого компромат иметь не может.

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