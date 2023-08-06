«Чтобы малыш будто от него»: Черникова рассказала о покойном муже и доноре спермы

Певица Лариса Черникова воспитывает двоих сыновей. Первый — 17-летний Кирилл от американского бизнесмена Джеймсома Фиоре, а второй — от донора спермы. Артистка рассказала, как выбирала биологического отца.

Черникова призналась, что хотела будущего малыша, который будет похож на ее покойного супруга Андрея Черникова. По ее словам, у них была сильная любовь, но детей завести они не успели. Андрей трагически погиб: версия следствия — самоубийство, но артистка уверена в подстроенном убийстве со стороны недоброжелателей.

Оказывается, Андрей был блондином с серыми глазами. Найти донора получилось, и сын Данила в возрасте полтора года уже очень похож на Андрея.

Черникова отметила, что по контракту при наступлении совершеннолетия Данила имеет право познакомиться со своим биологическим отцом.

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