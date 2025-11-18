Кушанашвили заявил, что от Малахова требовали брутальности в «Пусть говорят»

Отар Кушанашвили заявил, что от Андрея Малахова требовали брутальности в «Пусть говорят». Об этом стало известно в эфире шоу «НОСТАЛЬЖИ».

По словам журналиста, Андрей казался создателям «Пусть говорят» «слишком прилизанным», поэтому спустя время руководство стало на него давить. От Малахова требовали «более жесткие» интервью.

Также Отар показал заметку газеты, в котором Малахов сам заявил об уходе из шоу, если начальство будет превышать полномочия. Он не исключает, что статья могла быть правдивой.

«И, как мы знаем, он ушел из «Пусть говорят»», — ответил собеседник Отара.

На данный момент Малахов не комментировал высказывание Кушанашвили.

