Кушанашвили обвинил Митрошину в присвоении миллиардов всего за несколько лет

Журналист Отар Кушанашвили признался, что был шокирован доходами отправленной под домашний арест блогерши Александры Митрошиной. Шоумен подчеркнул, что подписчики фактически платят за ее роскошную жизнь из своего кармана, в то время как он вынужден просить на борьбу с раком.

«Я тут умоляю людей прислать мне на борьбу с капельницами и токсинами пару копеек, а у нее миллионы перечислений, покупка квартиры на Большой Дмитровке в центре Москвы. Люди, вы оплачиваете им жизнь!» — возмутился Отар в YouTube-шоу «Каково?!»

Он также отметил, что за долгие годы работы в шоу-бизнесе не смог заработать столько денег, сколько Митрошина получила всего за несколько лет. При этом шоумен выразил уверенность, что блогеры, подобные Митрошиной, просто обворовывают страну.

«Они живут в Дубаях, в апартаментах, и они имеют наглость приехать, обворовав всю страну, и несказанно удивиться, когда щелкнули наручники», - сказал Кушанашвили.

Еще больше его возмутило то, что Митрошина практически сразу же призналась в отмывании денег. Отар выразил уверенность, что еще недавно блогерша скорее всего считала его дураком, видя, как мало он зарабатывает.

«Правда, до момента, когда ее арестовали, дураком, наверное, она считала меня, потому что видела, как я много работаю и ничего за это не имею… Она присвоила миллиарды и миллионы рублей, и думает, что ей спустят с рук это все», — заключил Кушанашвили.

Напомним, Саша Митрошина последние годы проживала в Дубае. В 2023 году она продала квартиру в Москве, чтобы расплатиться с долгами по налогам, после чего против нее закрыли уголовное дело. Вечером 7 марта Митрошину задержали по прилету в Сочи. Ее обвинили в легализации денежных средств в особо крупном размере. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через покупку недвижимости в центре Москвы. Суд отправил блогершу под домашний арест. Ей грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что финансовыми делами Митрошиной последние полгода занимался ее новый возлюбленный — тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Именно он уговорил ее вернуться в Россию из Дубая.