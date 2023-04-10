Курс лечения не помог: 38-летняя Елена Беркова полностью потеряла волосы

38-летняя звезда фильмов для взрослых Елена Беркова потеряла волосы – целый год она ходила в париках и банданах. Бывшая участница реалити-шоу перенесла курс лечения, но он не помог.

Об алопеции у Берковой написал StarHit.

Волосы у актрисы стали выпадать в 2022 году. Она обратилась к врачам, но трихологи разводили руками: специалисты были уверены, что волосы не вернутся.

«Последний год я жила в париках и банданах», - сказала Беркова.

Курс лечение не принес результата. Беркова использовала разные способы, чтобы избавиться от алопеции: капельницы, гипноз, ток, лазер и даже медитации.

Полное выпадение волос произошло на фоне «депрессии, тревожного расстройства, невроза».

Сейчас волосы понемногу появляются: актриса поменяла образ жизни, убрала парики.

«У меня начали отрастать кустики, и мне нарастили на них волосы», - заявила Беркова.

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