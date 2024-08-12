Курьеры закрывшегося ресторана отсудили у Гусейна Гасанова 500 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Компания ООО «Банда Фудс», которую блогер Гусейн Гасанов открыл в 2023 году, просуществовала чуть больше года. В июле 2024 года заведение с роллами и суши закрылось из-за проблем с деньгами. Причем организация осталась должна курьерам, которые развозили заказы — всего около 645 тысяч рублей.

В итоге компания ООО «Доставка 24» подала в суд на блогера и потребовала взыскать с него причитающуюся сумму. Суд встал на сторону курьеров — согласно решению, Гасанов должен будет выплатить 573 тысячи рублей задолженности.

Помимо этого еще около 130 тысяч рублей блогер потерял из-за пошлины и работы адвокатов.

Ранее мы писали о том, что на караоке Алексея Чумакова подали в суд из-за долга почти в 500 тыс. рублей.