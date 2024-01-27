Ирония судьбы: Собчак отрицает свою причастность к проблемам сбежавшего из РФ Моргенштерна*

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) дважды давал интервью Ксении Собчак. Каждый раз после этого у него начинались проблемы — сначала шоумену пришлось уехать из России, теперь его не пускают в ОАЭ. При этом телеведущая отрицает свою причастность к проблемам музыканта.

Собчак часто общалась с музыкантом после интервью. Он уверял, что их разговор не имеет отношения к его проблемам.

«Я лично много раз после интервью общалась с Алишером, и он сам говорил, что я и второе интервью в реальности не имеют к его кейсу ни малейшего отношения на самом деле. Там какие-то свои коммерческие и прочие дела», — рассказала журналистка в своем Telegram-канале.

Случившееся она назвала «иронией судьбы».

Ранее рэперу запретили въезд в ОАЭ. Блогер был в недоумении: он не нарушал законов страны и всегда с уважением относился к ее культуре. Также он добавил, что не делал политических заявлений сцены. Его адвокат заявил, что попадание шоумена в стоп-лист связано с ложным доносом.

*(признан иноагентом на территории РФ)