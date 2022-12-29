«Курбана нет рядом»: Ксения Бородина вновь страдает в отпуске

Телеведущая Ксения Бородина сейчас отдыхает с семьей в Таиланде. 39-летняя артистка вместо того, чтобы наслаждаться отпуском, жалуется на плохое самочувствие и недосып. Блогер Лена Миро считает, что женщина страдает по своему бывшему мужу, Курбану Омарову.

Бородина говорит, что во всем виновата разница в часовых поясах.

«Тяжело дается мне это, завидую, кто легко спит в любом часовом поясе. Какая же тяжкая эта разница во времени», – пишет звезда в личном микроблоге.

Многие удивлены, что Ксении снова не нравится ее отдых. Поклонники замечают, что после развода артистка часто жалуется на свою жизнь. Лена Миро уверена, что все это из-за одиночества и отсутствия рядом бывшего избранника.

«Курбана рядом нет – вот, на мой взгляд, и причина. Развлекается где-то, живет хорошо, а Ксюндель скрипит зубами в подушку, пытаясь уснуть. Но никак», – написала блогер в своем ЖЖ.

Напомним, что телеведущая развелась с бизнесменом в прошлом году. Они прожили в браке шесть лет, у них появилась дочь Теона. Недавно девочка отпраздновала день рождения, но была очень грустной. Бородина рассказала, что слезы ребенка явно были вызваны воспоминаниями об отце, с которым малышка была близка.