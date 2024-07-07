Курбан Омаров признался, что чувствует вину перед Бородиной после измен. Об этом он сообщил в соцсетях.

На фоне скандала с разводом певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова, бывший муж Ксении Бородиной решил рассказать о чувстве вины, которое его терзает. По словам Курбана Омарова, его отношения с нынешней супругой начались еще тогда, когда он был женат на Бородиной.

«Моя нынешняя жена Валерия ушла от меня тогда, когда узнала из СМИ, что я еще женат. Она из хорошей, правильной верующей семьи, где такое неприемлемо. Мне потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть, уже после развода, и доказать ей и ее семье свои серьезные намерения», — объяснил он.

Омаров признался, что к тому моменту разлюбил телеведущую и сам принял решение уйти из семьи.

«Я признаю свою ошибку и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией, что полюбил другую, хотя не скрывал ничего. Я оказался в ситуации, когда одновременно виноват перед двумя женщинами», — добавил он.

Напомним, брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова распался в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина вышла из себя после упоминания бывшего мужа в соцсетях.