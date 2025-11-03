«Курам на смех!»: Соседов заявил, что не сравнивал Понаровскую с Пугачевой

Сергей Соседов опроверг свое сравнение Понаровской и Пугачевой. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях актер Стас Садальский написал в блоге о том, что якобы Сергей Соседов в эфире шоу «ВИА Суперстар» назвал Ирину Понаровскую новой Примадонной и сравнил ее с Пугачевой. Это замечание актеру показалось неуместным.

Однако вскоре с опровержением выступил сам музыкальный критик. Он рассказал, что подобных сравнений не делал.

«Что интересно, ничего подобного про Понаровскую я не говорил, да и сказать не мог. Какая Понаровская новая Примадонна — курам на смех! Мне опять приписывают то, что я не говорил и что вообще далеко от моего мнения», — заявил он.

Садальский разместил опровержение от Соседова в своем Telegram-канале и обвинил во всем телеканал НТВ.

«Серега, это вина НТВ — позорный каналище и передача, где вы сидите с заумными лицами „академиков“ от искусства и судите! Особенно выделяется НТВшная блондинка с такими же белыми зубами, она уж знает ответ на любой вопрос», — заявил актер, намекнув на Леру Кудрявцеву.

