«Мне их совершенно не жаль»: Сергей Соседов объяснился за низкие оценки участникам шоу «ВИА Суперстар!»

Сергей Соседов прокомментировал свои низкие оценки участникам шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. В интервью Ura.ru музыкальный критик заявил, что ему нисколько не жаль артистов, которых нужно «расставлять по местам».

На канале НТВ состоялся финал второго сезона «ВИА Суперстар!», одним из членов жюри которого был Сергей Соседов. Журналист, известный колкими высказываниями и критикой в адрес знаменитостей, не боялся ставить низкие баллы участникам проекта. На вопрос о том, не было ли ему жаль артистов, телеведущий заявил: «Нет, нет и нет. Совершенно нет».

По словам Сергея Соседова, только судьи могут честно оценить выступления участников и расставить их по заслуженным местам. Более того, критик подчеркнул, что принимать решение в отношении артистов должны члены жюри, а не ведущая Наташа Королева.

«Перед нами стоит такое задание: мы должны расставлять артистов по местам. Мы для этого там и сидим. Только один победитель может быть, в крайнем случае, если кто-то наберет одинаковое количество баллов, решать будет Наташа Королева. Но я сразу сказал и Лере Кудрявцевой, и Стасу Пьехе, что мы не должны перекладывать на Наташу этот выбор. Потому что мы — жюри, а не она. И, если мы всех участников одинаково расставим по местам, то, что вообще мы тогда там делаем?» - заявил Сергей Соседов.

Журналист раскрыл, что Лера Кудрявцева и Стас Пьеха поддержали его предложение. В результате, по мнению Сергея Соседова, они справились с поставленной задачей. Победителем второго сезона шоу стал ВИА «Поющие гитары».

«Если ведущий должен выбирать лучшего в конечном итоге, то, значит, жюри плохо сработало. Мы справились, и я считаю, что победа в этом сезоне справедливая, заслуженная. У «Поющих гитар» не было провальных выступлений», - заключил телеведущий.

