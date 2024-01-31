Купят билеты с пересадкой в третьей стране: «Би-2» придумали план, как избежать депортации в Россию

Задержанные в Таиланде участники музыкального коллектива «Би-2» ждут решения суда по депортации из страны. В России депутаты и активисты намерены добиться проведения проверки в отношении артистов. Поэтому группа намерена воспользоваться планом, который позволит избежать возвращения на родину, передает Kp.ru.

Так, по данным журналистов, есть возможность формально депортироваться в РФ, но при этом там не оказаться. Для этого артисты согласятся с решением суда об отправке обратно. Но при этом маршрут будет пролегать через третью страну, где музыканты и намерены сойти, чтобы не попасть в Россию.

Тайское законодательство позволяет воспользоваться такой лазейкой. Члены «Би-2» могут сослаться на то, что в день вылета нет прямых рейсов до России, поэтому перелет возможен только через третью страну.

Ранее стала известна причина задержания музыкантов в Таиланде. У артистов оказались некорректные визы.