«Купленные билеты можно сдать»: в Москве отменили концерт к 80-летию барда Никитина

Российский бард Сергей Никитин планировал отметить свое 80-летие концертом в Москве. Однако, согласно информации на сайте Центра авторской песни, выступление артиста в столице РФ не состоится.

Праздничное мероприятие должно было пройти 13 июня в Большом зале Центра авторской песни. Но, по некоторым обстоятельствам, музыкальный вечер не состоится. Об этом сообщили организаторы.

«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — говорится в опубликованном заявлении.

По какой причине выступление артиста было отменено, пока не раскрывается. Других комментариев, касающихся этой темы, тоже не поступало.

Ранее переехавшие в США барды Сергей и Татьяна Никитины ответили на слова поэтессы Юнны Мориц. Они объяснили, почему никогда не озвучивают на концертах имена авторов музыкальных произведений.