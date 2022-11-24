Купившая роскошный особняк Евгения Медведева: «Деньги приносят счастье»

Евгения Медведева прошла тяжелый путь спортсмена, преодолевая травмы и внутренние переживания от серебряной медали на Олимпиаде. Теперь, когда фигуристка давно не появлялась на соревновательном льду, она пожинает плоды своих трудов. Так, Евгения является частой гостьей светских мероприятий и участвует в различных проектах. Все это повлияло на то, что спортсменка имеет внушительный заработок, который недавно позволил ей приобрести роскошный особняк в Подмосковье. В новом интервью для YouTube-шоу «5 книг» Медведева поделилась своим взглядом на финансовый вопрос.

Девушка убеждена: она имеет обязательства перед собой, и они заключаются в том, чтобы быть счастливой. Вот почему вокруг Евгении только то, что приносит ей положительные эмоции: любимая работа, брендовая одежда, в которой звезда чувствует себя неотразимой. «Нужно зарабатывать столько денег, с каким количеством счастлив», – резюмировала фигуристка.

Напомним, что ранее Медведева высказалась по поводу своего главного проигрыша в мире спорта. Долгое время фигуристка не могла принять тот факт, что уступила Олимпийское золото Алине Загитовой. Спустя годы девушка изменила свой взгляд. Подробности читайте в этой статье.