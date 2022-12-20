Пока муж развлекается: беременная Орлова осталась одна в трудную минуту

Совсем скоро Ольга Орлова вновь станет мамой. Пока одни все еще сомневаются в правдивости слов телеведущей и продолжают высматривать накладной живот, сама девушка наслаждается счастливыми моментами своего положения. Тем не менее звезда поделилась новостью, которая очень обеспокоила ее поклонников.

Выяснилось, что сейчас Ольга серьезно заболела: она подхватила какой-то вирус. Несмотря на болезненное состояние, звезда справляется с трудностью самостоятельно, без помощи супруга. В своей социальной сети девушка поспешила объяснить ситуацию.

Так, по словам Орловой, она временно ограничила общение с избранником, чтобы его не заразить. «Мой муж был в спорт-клубе, сейчас смотрит футбол внизу. Стараюсь ограничить наше общение, пока я болею, чтобы не заразить его. Спасибо, что тревожитесь», — рассказала телеведущая.

Ранее стало известно о состоянии прооперированного Николая Баскова. Известная певица сообщила, что ситуация, произошедшая с ним, не очень приятная. Подробности читайте в этой статье.