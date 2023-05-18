«Купим чипсов, пиццы и посидим дома»: Матвеев перечислил романтические поступки для Боярской

Максим Матвеев и Елизавета Боярская вот уже много лет счастливы в браке и являются одной из самых крепких звездных пар. Их отношения развивались непросто, но смогли пройти через все испытания и проверки временем. Сама актриса рассказывала, что влюбилась в коллегу с первого взгляда. При их встрече она настолько растерялась, что даже не могла вспомнить собственное имя. В тот момент она даже подумать не могла о том, что он станет ее мужем.

Свадьба артистов была скромной. В 2010 году они расписались и отметили событие только в кругу самых близких. Эту тенденцию они продолжают и по сей день. Они не выпячивают свое счастье и тихо наслаждаются друг другом, воспитывая детей в любви и взаимопонимании. При этом, несмотря на то, что супруги вместе уже долгое время, их отношения также не лишены романтики. В шоу Иды Галич «Есть вопросики» Матвеев признался, что многое делает для жены, но просто не придает этому слишком большое внимание.

«Это не обязательства, а желание сделать приятное. А кто-то посмотрит, скажет: «Что он выпендривается?» - поделился актер.

Максим рассказал, что часто покупает для Елизаветы цветы, различные подарки. Но самым романтичным поступком считает совместный поход на курсы по осознанным родам.

«У каждого свои представления о том, что такое романтика. Для кого-то может быть романтично получить букет цветов, а кто-то это не воспримет. Не знаю, восприняла ли Лиза осознанные роды за романтику, но для меня это было как само собой разумеющееся. Я очень этого хотел», - признался Максим.

Также Матвеев отметил, что главное – это совпадение взглядов на романтику, и у них с Бояркой с этим все прекрасно. Так, например, иногда они вместе предпочитают между наблюдением за закатом и домашним отдыхом выбрать второе.

«Купим чипсов, пиццы и посмотрим кино – бытовая прекрасная романтика», - считает актер.

Ранее в Сети начались обсуждения изменившегося Матвеева в сериале «Последнее дело Черкасова».