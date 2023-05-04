Дряхлый старик: в Сети обеспокоены состоянием 40-летнего Максима Матвеева

Максим Матвеев не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Актер ведет уединенный образ жизни и довольно редко дает интервью, вот почему о нем так мало информации. Однако недавно мужчина случайно спровоцировал разговоры о себе. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Дело в том, что в своей социальной сети супруг Боярской поделился необычным видео. На нем он предстал в образе дряхлого старика с седыми волосами и безумным взглядом. После этого пользователи Сети стали обсуждать изменения во внешности Максима.

Оказывается, на такое преображение артист решился ради роли в сериале «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». «Это был любопытный, захватывающий эксперимент с внешностью, телом, психикой. Было интересно заново погрузиться в этот материал», — высказался Матвеев.

К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию артиста и стали обсуждать его образ. Многие из них ответили, что мужчина «невероятно» перевоплотился в маньяка.

«Прям до неузнаваемости. Отличная работа! Маньяк получился очень интересным. Я в шоке», — написали пользователи Сети.

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