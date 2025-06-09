«Купился на сценический образ»: режиссер поделился впечатлением от съемок фильма с Чеботиной

Режиссер Виктор Демент рассказал, как певица Люся Чеботина снялась в его фильме. Об этом стало известно в эфире шоу «Центральное телевидение».

Совсем скоро состоится премьера фильма «Больше, чем футбол», в котором одну из ролей сыграла Люся. Режиссер рискнул утвердить в проект непрофессиональную актрису, и это, по его словам, стало лучшим решением. Виктор убежден: востребованные актеры не смогли бы вжиться в роль, как певица.

«На сценический образ я и купился. Думал: «А зачем мне актрису заставлять играть так? Они приходят, наигрывают немножко. А роль маленькая». И у меня дочь спрашивает: «Ты хочешь звезду какую-то?». Я хотел человека, который чего-либо добился. Она говорит: «Давай Люсю Чеботину». Я спрашиваю: «А кто это?»», — вспомнил деятель кино.

По словам Виктора, Люся покорила его на пробах. Она показалась ему «простой», без «звездности». Им потребовалась всего 5 минут, чтобы наладить общение.

«Приходит маленькая, изящная женщина. Просто потрясающая. Она простая, я бы не сказал, что капризная», — резюмировал режиссер.

Ранее певица Люся Чеботина заявила, что бывший возлюбленный отобрал ее песни. Подробности читайте в этой новости.