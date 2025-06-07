«Он все прекрасно знает»: Люся Чеботина обратилась к бывшему с просьбой вернуть ее песни

Певица Люся Чеботина заявила, что бывший возлюбленный отобрал ее песни. Об этом стало известно «Страстям».

Люся Чеботина посетила премию МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА, которая сегодня прошла в Москве. Знаменитость со сцены обратилась с призывом к экс-возлюбленному с просьбой вернуть ей песни. Она не уточнила имя мужчины, но скорее всего певица говорила о ЮрКиссе, сыне главы «РМГ».

«Все вы прекрасно понимаете, к кому я обращалась. Просто я устала просить об этом лично и решила, что может кто-то из друзей хоть как-то повлияет. Я устала слушать о себе, что меня кто-то сделал, что мне купили машину. Я просто считаю, что он все прекрасно знает. Надеюсь, премия МУЗ-ТВ как-то повлияет и мои песни вернутся ко мне», — заявила она.

Напомним, руководство «РМГ» убрало с подконтрольных радиостанций и телеканалов песни Чеботиной еще в 2023 году. Тогда же она рассталась с ЮрКиссом.