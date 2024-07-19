«Купила маме электрический чайник»: Куликова раскрыла гонорар за съемки в клипе дуэта «Чай вдвоем»

Актриса Мария Куликова раскрыла, сколько заработала на съемках в клипе дуэта «Чай вдвоем». В начале карьеры звезда «Склифосовского» бралась за любую работу. И за короткое появление в видеоролике ей заплатили 50 долларов.

Куликова снялась в клипе на песню «Ласковая моя». Там она сыграла девушку, играющую в теннис на фоне заката. Примечательно, что сама актриса никогда не пробовала себя в этом виде спорта.

«Это была ночная смена. Заработала тогда, кажется, 50 долларов и купила маме электрический чайник. По-моему, это был 1995 год, второй курс института»,- рассказала Мария в беседе с aif.ru.

Куликова призналась, что раньше много снималась в рекламе. Это были ее постоянные подработки. Деньги она отдавала семье. По ее словам, в те голодные годы эти гонорары очень выручали. А находить предложения было легко, ведь представители компаний сами искали новые лица. Так, актриса снялась в рекламе фастфуда, соков, масла и йогуртов.

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