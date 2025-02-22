Быть поближе к любимому: 19-летняя невеста Лепса возвращается из Лондона в Россию

Полгода назад 19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба переехала в Лондон, где начала изучать профессию дизайнера. Однако девушке не пришлась по душе жизнь за границей. Возлюбленная народного артиста заявила, что собирается вернуться в Россию.

Своими размышлениями Аврора поделилась на страничке в социальной сети. Она отметила, что пробудет в столице Великобритании до лета, затем переедет обратно в Москву. Девушка хочет сделать трансфер между университетами и перейти на второй курс. Пока Киба склоняется к Британской высшей школе дизайне.

Аврора не отрицает, что в дальнейшем, возможно, вернется в Лондон. Она не исключает возможности поступить туда в магистратуру.

Напомним, избранница Лепса получает образование в Лондоне, пока 62-летний певец живет и активно работает в Москве. Григорий в интервью рассказывал, что ждет возлюбленную и готов подарить ей «10 лет счастливой жизни». Он также заявил о том, что хочет детей.

Ранее исполнителя хита «Рюмка водки» заметили в компании новой девушки. В Сети пошли слухи, что он изменил Авроре.