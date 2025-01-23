«Культуры нет и вульгарна на вид»: Зацепин объяснил, почему записал одну песню с Распутиной

Композитор Александр Зацепин много работал с певицей Аллой Пугачевой, а с артисткой Машей Распутиной записал только одну песню. Он объяснил, что у исполнительницы «культуры нет общей».

Подробностями он поделился с mk.ru.

Зацепин вспомнил, как композитор Леонид Дербенев однажды прибежал и заявил, что познакомился с певицей «круче Пугачевой». Тогда композитор послушал, как она поет.

«Голос — да, есть, но своеобразный. Тембр тоже есть. Но культуры нет общей. Она немножечко вульгарна на вид. И исполняет тоже так же: с таким оттенком блатным, если можно так выразиться. Я одну песню с ней записал», - рассказал Зацепин и добавил, что она записывает аккуратно и выразительно.

На вопрос, отличается ли интеллигентностью Пугачева, Зацепин ответил утвердительно.

«Она всегда знала, как и что нужно делать», - признался композитор.

Ранее Распутина высказалась против беременности 24-летней дочери. Певица уверена, что девушке «нужно стать кем-то изначально».