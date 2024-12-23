«Что за глупость? Вам лишь бы только рожать!»: Маша Распутина против беременности 24-летней дочери

Певица Маша Распутина высказалась против беременности 24-летней дочери. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ исполнительница хита «Ты меня не буди» заявила, что Марии рано рожать, поскольку ей самой еще «надо стать человеком».

По мнению знаменитости, ее младшей дочери нужно учиться и «стать кем-то изначально», чтобы родить и воспитать ребенка.

«Ей еще надо учиться, ей еще надо стать человеком для того, чтобы родить потом тоже человека. Зачем? Что за глупость? Ей нужно стать кем-то изначально», — заявила Маша Распутина.

Артистка напомнила, что сама впервые стала мамой в 19 лет, поскольку была «дура-дурой». Маша Распутина выступила против ранних родов и отметила, что важно «созреть» и иметь рядом достойного мужчину.

«Зачем это? От кого? А человек оказался недостойным! Надо знать, от кого рожать! Чтобы ты уже созрела, чтобы ты была матерью, хозяйкой, чтобы ты понимала, как его кормить, что с ним делать, а не просто подкинуть няньке или своей мамаше. <…> Вам лишь бы только рожать! Рожать надо сознательно!» — подчеркнула певица.

Напомним, младшая дочь Маши Распутиной Мария родилась от союза артистки с бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым, с которым она состоит в гражданском браке с 1999 года. Также у знаменитости есть 39-летняя дочь Лидия от брака с ее первым продюсером Владимиром Ермаковым.

Ранее мы писали о том, что едва окончившая школу дочь Маши Распутиной не может найти себя.