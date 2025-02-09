«Культуры не было и раньше»: Лера Кудрявцева возмутилась критике в адрес звезд

Лера Кудрявцева ответила людям, критикующих знаменитостей. В своем Telegram-канале телеведущая заявила, что культуры никогда не было.

По словам знаменитости, она регулярно видит под постами известных личностей оскорбительные высказывания, что ее возмущает. При этом Лера Кудрявцева отметила, что находит негатив в комментариях тех людей, которых сама считает «абсолютно безупречными», но не стала раскрывать их имен. Сейчас многие жалуются на то, что «раньше была культура», а теперь ее нет. Однако телеведущая считает, что это ошибочное утверждение.

Артистка заявила, что культуры не было и раньше, но в нынешнее время это стало заметно с появлением Интернета. Именно поэтому жизнь звезд теперь «в открытом доступе».

«Раньше было так же, как и сейчас. Раньше не было Интернета. И все, что происходило за экраном, никто не видел, не слышал и не знал. Сейчас все в открытом доступе. Плохо это? Нет. Время другое. Другая реальность, другой мир, другие правила», — высказалась Лера Кудрявцева.

Телеведущая подчеркнула, что «экран — это картинка», а за ним скрываются знаменитости, которые такие же «люди со множеством недостатков».

«Экран — это красивая картинка, вычищенная, гламурная, правильная. Именно так в Советском Союзе смотрели на артистов — они были Боги, на которых все равнялись. Боги эти, как оказалось позднее, — тоже люди со множеством недостатков, шокирующих историй и ужасающих поступков (читайте биографии)», — заявила артистка.

В заключение Лера Кудрявцева отметила, что «сказка ушла и не вернется».

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева возмутилась публикациями о скандале с няней. Телеведущая пригрозила судом распространившим сообщения о том, что она якобы ударила женщину по лицу при дочери.