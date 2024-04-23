«Культуру пытаются превратить в оружие»: иностранным режиссерам угрожали из-за желания приехать на ММКФ

Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил, что иностранные режиссеры столкнулись с угрозами и шантажом из-за желания приехать на фестиваль в Москву. Напомним, что открытие состоялось в столице 19 апреля. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Кудрявцев признался, что ему известны случаи, когда зарубежные кинематографисты стали испытывать проблемы на своей родине только из-за того, что захотели принять участие в киносмотре в России. По его словам, были как прямые угрозы, так и «неприятные намеки», «добрые дружеские советы».

Директор фестиваля отметил, что сейчас режиссеры лишены свободы, которая должна быть в искусстве. На данный момент они не могут спокойно привозить свои проекты в Россию, и это неправильно.

«Этот вид культурной дипломатии пресекается. Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны. Люди все равно доезжают», - поделился Иван Кудрявцев.

К слову, ММКФ является одним из старейших фестивалей. В этом году закрытие пройдет 26 апреля, и тогда станут известны все лауреаты.

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