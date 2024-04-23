Актриса Ольга Кабо раскрыла главное отличие российского кино от зарубежных конкурентов

Актриса Ольга Кабо назвала главную особенность российского кино. По ее мнению, отечественные фильмы отличаются от зарубежных наличием в них души.

С уходом из России голливудских проектов в кинотеатрах стало появляться все больше российских лент. Многие актеры и режиссеры этому рады, так как зрители стали чаще обращать внимание именно на отечественные кинокартины. Развитием индустрии довольна и Ольга Кабо. Она отметила, что в наших фильмах есть то, чего нет в других.

«Наше российское кино отличается своей душой. Душа есть. Если она не потеряна, если мы не пытаемся кому-то подражать и кого-то ошеломлять спецэффектами, тогда наше кино – лучшее», - поделилась актриса с «Абзацем».

Отметим, что на сегодняшний день в кинотеатрах лидируют два фильма – «Летучий корабль» и «Сто лет тому вперед». Первый является киноверсией известного одноименного мультфильма, а второй – новой интерпретацией повести Кира Булычева.

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