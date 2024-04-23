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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 апреля 2024, 11:37
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Актриса Ольга Кабо раскрыла главное отличие российского кино от зарубежных конкурентов

Ольга Кабо заявила, что российское кино отличается от зарубежного наличием души.
Актриса Ольга Кабо раскрыла главное отличие российского кино от зарубежных конкурентов

© Starface.ru

Актриса Ольга Кабо назвала главную особенность российского кино. По ее мнению, отечественные фильмы отличаются от зарубежных наличием в них души.

С уходом из России голливудских проектов в кинотеатрах стало появляться все больше российских лент. Многие актеры и режиссеры этому рады, так как зрители стали чаще обращать внимание именно на отечественные кинокартины. Развитием индустрии довольна и Ольга Кабо. Она отметила, что в наших фильмах есть то, чего нет в других.

«Наше российское кино отличается своей душой. Душа есть. Если она не потеряна, если мы не пытаемся кому-то подражать и кого-то ошеломлять спецэффектами, тогда наше кино – лучшее», - поделилась актриса с «Абзацем».

Отметим, что на сегодняшний день в кинотеатрах лидируют два фильма – «Летучий корабль» и «Сто лет тому вперед». Первый является киноверсией известного одноименного мультфильма, а второй – новой интерпретацией повести Кира Булычева.

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