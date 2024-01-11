Кулон с изумрудом с «голой» вечеринки Ивлеевой за день подешевел на 660 тысяч

Цена на скандально известный кулон с изумрудом, который надевала блогер Настя Ивлеева на «голую» вечеринку, сильно подешевел. За сутки его стоимость упала на 660 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

В конце декабря в Москве состоялась вечеринка телеведущей с «почти голым» дресс-кодом, которую посетили многие российские звезды. Знаменитости пришли в открытых нарядах, просвечивающихся комбинезонах, а некоторые так и вовсе обошлись без одежды. Сама Ивлеева тоже подготовилась – примерила черное белье, а также взяла в аренду украшение за 23 миллиона рублей. Правда, надела она его не на шею, а на копчик.

После мероприятия Настя кулон вернула, но после нее он оказался никому не нужен. Даже несмотря на то, что изумруд был очищен, покупателей найти не могут. Бренд был вынужден даже существенно снизить стоимость украшения. К слову, его первоначальную цену блогер сильно преувеличила – не 23 миллиона, а 6 миллионов 250 тысяч рублей. Теперь драгоценность пытаются продать за 5,5 миллионов рублей.

К слову, по слухам, коллекционер, который давал изумруд Насте, не знал, как его собираются использовать. А когда увидел фото в Сети, пришел в ярость.

Ранее Настя Ивлеева не признала свою вину в организации «голой» вечеринки.