Блогер Настя Ивлеева не признала свою вину в организации «голой» вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева не признала свою вину в организации скандальной вечеринки в клубе «Мутабор» в конце декабря. Это следует из постановления Лефортовского суда Москвы, которые приводит ТАСС.

В постановлении сообщается, что Ивлеева явилась на заседание, но свою вину не признала. Адвокат поддержал свою подзащитную — по его словам, ей не было известно о том, что «гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде».

Защита утверждает, что ответственность за организацию и проведения мероприятия несет компания, которая заключила договор с Настей Ивлеевой.

Также в постановлении сказано, что дресс-код мероприятия не являлся призывом. Задачей вечеринки, говорит блогер, было привлечение спонсорских интеграций крупных компаний.

В конце декабря 2023 года Ивлеева устроила «голую» вечеринку. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиту Милявскую. После мероприятия у знаменитостей начались проблемы: их стали «отменять» на отечественном ТВ и заменять на новогодних корпоративах.

После этого в СМИ разгорелся скандал. С блогера даже собирались взыскать 1 млрд рублей морального вреда, но суд не удовлетворил данный иск.