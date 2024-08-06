«Кукольное личико!»: 38-летняя Елизавета Боярская удивила внешним видом без макияжа

38-летняя актриса Елизавета Боярская часто снимается в кино и выступает на театральной сцене. Из-за напряженного рабочего графика артистке редко удается найти время на отдых. Однако недавно звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение» все же отправилась на море. В личном блоге знаменитость поделилась свежими кадрами, которые восхитили ее поклонников.

На опубликованном видео Елизавета Боярская предстала вместе с коллегой Дарьей Румянцевой, с которой она служит в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге. Актрисы снялись в кафе на берегу моря. Дочь Михаила Боярского надела трикотажный сарафан на тонких бретелях. Артистка была с распущенными влажными волосами и без макияжа.

«Как людям идет отдых», — заявила Елизавета Боярская.

Подруга актрисы также разместила ролик в соцсети.

«Всего два дня отдыхаем. Надо жить у моря», — написала Дарья Румянцева.

Также коллега Елизаветы Боярской опубликовала в личном блоге несколько снимков и видео с их совместного отдыха. На одном из роликов артистки находились на пляже. Дарья Румянцева в ярком купальнике пила коктейль, а ее подруга напевала мелодию за кадром.

Пользователи Сети оценили внешность Елизаветы Боярской и отметили, что без косметики она выглядит юной.

«Кукольное личико! Красотка», — пишут подписчики.

Актрису не раз подозревали в пластике, но Елизавета Боярская уверяет, что не прибегала к хирургическому вмешательству во внешность. Дочь Михаила Боярского рассказывала, что тщательно ухаживает за кожей лица и регулярно посещает косметолога, а также принимает витамины.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская трогательно обратилась к мужу, актеру Максиму Матвееву, в день его 41-летия.