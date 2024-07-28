«Едем на воображаемом мопеде: Елизавета Боярская обратилась к мужу Максиму Матвееву

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская обратилась к мужу Максиму Матвееву в день его 41-летия. Актриса в своем блоге призналась избраннику в любви и опубликовала несколько фотографий, на которых позирует с мужем на воображаемом мопеде.

«За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днем рождения и с годовщиной, моя любовь!» — написала Боярская.

На одном из кадров Матвеев касался пальцами губ Боярской. На втором он изображал, что сидит за рулем мопеда, а Елизавета в качестве пассажира сзади положила руки на его спину.

Пользователей Сети восхитила фотосессия звезд. Они отметили красоту супругов и пожелали семейного счастья.

«Красивая пара вы. Счастья безграничного и моря любви!» - отметили комментаторы.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году. Супруги воспитывают двоих сыновей – 12-летнего Андрея и 5-летнего Григория.

Ранее Елизавету Боярскую заподозрили в беременности. Звезда стала все чаще появляться в Сети в свободной одежде, скрывающей фигуру, из-за чего и появились слухи. Сама актриса никаких комментариев по этому поводу не давала.