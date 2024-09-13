«Куколка похудела»: 38-летняя жена миллиардера Лебедева похвасталась идеальной фигурой в бриджах

Модель Лена Перминова поделилась в своем блоге снимками с очередной фотосессии. На опубликованных фотографиях 38-летняя жена миллиардера Александра Лебедева продемонстрировала идеальную фигуру и вызвала восторг у подписчиков.

Для фотосессии Перминова выбрала зауженные бриджи черного цвета, а также надела на голое тело жакет с объемными плечами, который подчеркнул тонкую талию модели. Образ она дополнила клатчем и очками в массивной черной оправе.

Визажисты сделали Перминовой нюдовый макияж, подчеркнув ее природную красоту, и распустили волосы.

«Куколка похудела», «Потрясающая фигура», - написали пользователи в комментариях.

Напомним, модель родила от бизнесмена, который старше ее на 27 лет, четверых детей: пара воспитывает 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Ранее Елена Перминова отметила день рождения в узком кругу друзей. Именинница призналась, что в меню была черная икра, окрошка на просекко, хамон с персиками в беллини, подсолнух с вымоченными семечками с белужьей икрой.