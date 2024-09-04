Черная икра, гигантский торт-пирог и только близкие: как Елена Перминова отметила 38-летие

Модель Елена Перминова отметила день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Праздник прошел в узком кругу. Именинница призналась, что в меню была черная икра, а в конце вечера вынесли огромной торт-пирог.

В личном блоге Елена показала некоторые фрагменты торжества. В этот день она надела корсетное белое платье. В нем она встречала гостей в саду своего загородного дома, где был установлен большой шатер, в котором прошел ужин.

«Окрошка на просекко, хамон с персиками в беллини, мой любимый подсолнух с вымоченными семечками с белужьей икрой», - рассказала блогерша о меню, подготовленного для нее ресторатором.

Изюминкой вечера стал трендовый торт-пирог, украшенный свежими ягодами. Его гости смогли попробовать после того, как Елена загадала желание и задула свечи.

«Весь вечер мы кайфовали от еды и болтали, это главное и редкое развлечение — побыть всем вместе», - поделилась Перминова.