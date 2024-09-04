НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 сентября 2024, 14:24
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Черная икра, гигантский торт-пирог и только близкие: как Елена Перминова отметила 38-летие

Модель Перминова показала, как отметила 38-летие с черной икрой и тортом-пирогом.
Черная икра, гигантский торт-пирог и только близкие: как Елена Перминова отметила 38-летие

© Can Nguyen/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

Модель Елена Перминова отметила день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Праздник прошел в узком кругу. Именинница призналась, что в меню была черная икра, а в конце вечера вынесли огромной торт-пирог.

В личном блоге Елена показала некоторые фрагменты торжества. В этот день она надела корсетное белое платье. В нем она встречала гостей в саду своего загородного дома, где был установлен большой шатер, в котором прошел ужин.

«Окрошка на просекко, хамон с персиками в беллини, мой любимый подсолнух с вымоченными семечками с белужьей икрой», - рассказала блогерша о меню, подготовленного для нее ресторатором.

Изюминкой вечера стал трендовый торт-пирог, украшенный свежими ягодами. Его гости смогли попробовать после того, как Елена загадала желание и задула свечи.

«Весь вечер мы кайфовали от еды и болтали, это главное и редкое развлечение — побыть всем вместе», - поделилась Перминова.

Черная икра, гигантский торт-пирог и только близкие: как Елена Перминова отметила 38-летие

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Елена – жена миллионера Александра Лебедева. Она моложе него на 27 лет. У пары четверо детей.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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