Черная икра, гигантский торт-пирог и только близкие: как Елена Перминова отметила 38-летие
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Модель Елена Перминова отметила день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Праздник прошел в узком кругу. Именинница призналась, что в меню была черная икра, а в конце вечера вынесли огромной торт-пирог.
В личном блоге Елена показала некоторые фрагменты торжества. В этот день она надела корсетное белое платье. В нем она встречала гостей в саду своего загородного дома, где был установлен большой шатер, в котором прошел ужин.
«Окрошка на просекко, хамон с персиками в беллини, мой любимый подсолнух с вымоченными семечками с белужьей икрой», - рассказала блогерша о меню, подготовленного для нее ресторатором.
Изюминкой вечера стал трендовый торт-пирог, украшенный свежими ягодами. Его гости смогли попробовать после того, как Елена загадала желание и задула свечи.
«Весь вечер мы кайфовали от еды и болтали, это главное и редкое развлечение — побыть всем вместе», - поделилась Перминова.
Напомним, что Елена – жена миллионера Александра Лебедева. Она моложе него на 27 лет. У пары четверо детей.
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