«Куклу держит»: недавно родившую Ольгу Орлову обвинили во лжи

Несколько дней назад телеведущую Ольгу Орлову выписали из роддома. 45-летняя звезда родила дочь, которой дала красивое имя Анна. Сейчас звездная мама восстанавливается дома и уже показывает поклонникам малышку.

Знаменитость опубликовала в соцсетях снимок, на котором позирует с ребенком в руках. Ольга стоит в детской комнате недалеко от кроватки. Для малышки она выбрала розовый комплект с шапочкой. Женщина не стала показывать лицо наследницы, а сфотографировалась сбоку. Новую публикацию звезды вновь восприняли с негативом.

Пользователи Сети в очередной раз написали, что Орлова рожала не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери. А ребенка ей якобы отдали через несколько дней после родов. Вот и сейчас многие решили, что теледива держит в руках не девочку, а куклу.

«Такое ощущение, что Ольга Орлова куклу держит», — предположили админы Telegram-канала «НеМалахов Сливки».

Артистка много раз опровергала слухи и публично заявляла о том, что сама вынашивает ребенка. Во время беременности она даже объявляла о том, что готова поспорить на 10 миллионов рублей с теми, кто не верит, что ее живот – настоящий. Но желающих не нашлось.

Ранее мы писали о том, что новорожденная дочь знаменитости уже получила в подарок первые бриллианты.