16:53, 13 февраля 2023
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Новорожденная дочка Орловой получила в подарок первые бриллианты
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Одна из первых участниц «Блестящих», певица и телеведущая Ольга Орлова благополучно оправилась от операции и вернулась домой из больницы вместе со своей новорожденной Анной.
- Было совсем тяжеловато… лицо опухло, на уколах, - вспоминала 45-летняя мама время, проведенное в клинике.
Сейчас все самое неприятное позади. Ольга абсолютно счастлива и принимает подарки и поздравления.
Дом завален цветами и брендовыми пакетами. Комбинезон и кресло для укачивания, коляска, стоимостью в 120 тысяч рублей и первые детские украшения.
Дизайнер Яна Расковалова прислала для «принцессы Анны» - как называет малютку мама – браслет с розовым бриллиантовым сердечком. Марина и Валентин Юдашкины – эксклюзивное боди с сердечками.
Орлова буквально разрывается между заботой о новорожденной и необходимостью отвечать дарителям.
- Из-за первого купания перенесу ответы на завтра, - написала она. И переключилась на самое дорогое.
Источник:Woman.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: