Новорожденная дочка Орловой получила в подарок первые бриллианты

Одна из первых участниц «Блестящих», певица и телеведущая Ольга Орлова благополучно оправилась от операции и вернулась домой из больницы вместе со своей новорожденной Анной.

Было совсем тяжеловато… лицо опухло, на уколах, - вспоминала 45-летняя мама время, проведенное в клинике.

Сейчас все самое неприятное позади. Ольга абсолютно счастлива и принимает подарки и поздравления.

Дом завален цветами и брендовыми пакетами. Комбинезон и кресло для укачивания, коляска, стоимостью в 120 тысяч рублей и первые детские украшения.

Дизайнер Яна Расковалова прислала для «принцессы Анны» - как называет малютку мама – браслет с розовым бриллиантовым сердечком. Марина и Валентин Юдашкины – эксклюзивное боди с сердечками.

Орлова буквально разрывается между заботой о новорожденной и необходимостью отвечать дарителям.