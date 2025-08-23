«Спектакль чистой воды. Зашквар, если мужик себя так ведет»: Лера Кудрявцева высказалась о разводе Дибровых

Лера Кудрявцева эмоционально высказалась о разводе Дмитрия и Полины Дибровых. В беседе с Super.ru телеведущая назвала расставание звездной пары «спектаклем чистой воды» и осудила любовника жены шоумена, бросившего жену с шестью детьми ради модели.

По мнению Леры Кудрявцевой, ситуация вокруг семьи Дибровых не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Ведущая шоу «Секрет на миллион» уверена: громкая история со скандальным разводом 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой супругой является лишь «спектаклем». Артистка встала на защиту жены любовника 36-летней Полины Дибровой, оставившего ради нее семью.

«Там вообще все непросто. Спектакль чистой воды. Я скажу одно: вообще не важно, кто с кем спит, кто куда ушел. Не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шестерых детей. Вот это вот, я считаю, прям зашквар, если мужик себя так ведет», — заявила Лера Кудрявцева.

Напомним, грядущий развод Дмитрия и Полины Дибровых стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Как сообщается, супруги решили разойтись из-за измены жены шоумена. Как оказалось, предполагаемый любовник модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но 7 августа адвокаты подтвердили их развод.

Ранее жена Дмитрия Диброва прервала молчание о разводе и попросила не обижать ее пока законного мужа: «Для меня это друг, наставник и очень любимый человек».