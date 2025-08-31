Кудрявцева поделилась видео с дочерью, которая 1 сентября пойдет в первый класс

Телеведущая Лера Кудрявцева в личном блоге поделилась видеороликом, главной героиней которого стала ее дочь Мария. Девочка 1 сентября пойдет в школу в первый класс.

7-летняя наследница Кудрявцевой в блузке, плиссированной юбке, бомбере и галстуке радостно изображала школьницу. Девочка позировала за партой с книгами, старательно выводила буквы на листе бумаги и широко улыбалась, несмотря на отсутствие передних зубов.

«Ну что, родители! Готовы к учебному году?» — поинтересовалась 54-летняя Кудрявцева у подписчиков.

Пользователи Сети в ответ пожелали Машеньке легкой адаптации в школе и хороших оценок.

«Такая обаятельная девочка, живая, настоящая», - отметили комментаторы.

Лера Кудрявцева родила дочь Марию от хоккеиста Игоря Макарова, когда ей было 47 лет. Телеведущая рассказала, что не собирается идти по примеру Марины Федункив, ставшей мамой в 52 года, и больше не планирует заводить детей.