Кудрявцева поделилась видео с дочерью, которая 1 сентября пойдет в первый класс
Телеведущая Лера Кудрявцева в личном блоге поделилась видеороликом, главной героиней которого стала ее дочь Мария. Девочка 1 сентября пойдет в школу в первый класс.
7-летняя наследница Кудрявцевой в блузке, плиссированной юбке, бомбере и галстуке радостно изображала школьницу. Девочка позировала за партой с книгами, старательно выводила буквы на листе бумаги и широко улыбалась, несмотря на отсутствие передних зубов.
«Ну что, родители! Готовы к учебному году?» — поинтересовалась 54-летняя Кудрявцева у подписчиков.
Пользователи Сети в ответ пожелали Машеньке легкой адаптации в школе и хороших оценок.
«Такая обаятельная девочка, живая, настоящая», - отметили комментаторы.
Лера Кудрявцева родила дочь Марию от хоккеиста Игоря Макарова, когда ей было 47 лет. Телеведущая рассказала, что не собирается идти по примеру Марины Федункив, ставшей мамой в 52 года, и больше не планирует заводить детей.