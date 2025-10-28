«Куда смотрели ее родители»: в Сети обсуждают прозрачный наряд 13-летней звезды новых «Папиных дочек»

13-летняя актриса из новых «Папиных дочек» Ева Смирнова удивила поклонников на премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Юная звезда выбрала для мероприятия платье с прозрачным верхом, однако поклонники посчитали наряд слишком взрослым. Об этом сообщает Woman.ru.

Ева приехала в кинотеатр в черном платье, верхняя часть которого была выполнена из прозрачной ткани и сетки. Пользователи Сети довольно бурно отреагировали на образ 13-летней девочки, так как, по их мнению, он был слишком откровенный. Многие сравнили Смирнову с ее коллегой — 12-летней Полиной Айнутдиновой, которая на премьере была в воздушном розовом платье, подходящим ей по возрасту.

«Еве Смирновой — 13! Ладно, у подростка голова еще работает, но вопрос: куда смотрели ее родители, когда выпускали в таком виде из дома? Этот „наряд“ больше подходит для голой вечеринки Ивлеевой, чем девочке 13 лет на премьере семейного кино», «Ева Смирнова… Кто ребенку разрешит надеть это?! Должна же быть какая-то цензура!?», «Ева Смирнова, ты же маленькая девочка? Что за наряд?!», — обсуждают пользователи.

К слову, за «взрослые» наряды часто критикуют и другую юную звезду — Анну Пересильд. Она начала выходить в свет в 14 лет в коротких платьях с декольте. Однако сама актриса никогда не видела в этом ничего плохого. Она заявляла, что не чувствует себя ребенком, поэтому выбирает такие образы.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал, почему Филипп Бледный застрял в образе Веника из «Папиных дочек».