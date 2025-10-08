«Сериалы - это регулярный доход»: почему Филипп Бледный застрял в образе Веника из «Папиных дочек»

Актер Филипп Бледный многим известен по роли Веника в сериале «Папины дочки». Этот проект принес ему популярность, но в то же время сделал заложником одного образа. Об этом сайту «Страсти» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

По мнению кинокритика, режиссеры сейчас видят в Филиппе только Веника. А чтобы показать себя с другой стороны, требуется немало усилий. С этой проблемой сталкиваются многие актеры, которые снимаются в популярных сериалах.

«В случае с Филиппом Бледным мы имеем дело с ярким образом, который актер создал уже в „Папиных дочках“. Ему непросто как-то вырваться из него и убедить в своих несомненных актерских достоинствах других режиссеров», — поделился кинокритик.

При этом Александр не видит ничего плохого в том, что Бледный снимается только в сериалах. Сейчас «Папины дочки» получили продолжение, и Филипп там исполняет главную роль. А это значит, что у него хорошие и регулярные гонорары.

«А что плохого в сериалах? У него все-таки есть полнометражные фильмы. Будут точнее. Вот „Папины дочки. Мама вернулась“, „Два холма“. У него были до этого тоже какие-то, может быть, не очень заметные, не очень большие фильмы. Они не стали блокбастерами, каким-то событием в кинопрокате, поэтому мы, наверное, не можем вспомнить, чтобы Бледный играл в большом кино. А с другой стороны, зачем ему кино? Сериалы — это регулярный доход, востребованность. Каждому свое», — заявил Голубчиков.

По мнению кинокритика, при желании Филипп все же сможет попасть в большое кино. Однако ему даже при хорошей известности придется некоторое время мириться с второстепенными ролями.

«Чтобы сняться в каком-то потенциальном блокбастере, сначала придется играть в ролях второго и третьего плана. Либо это должен быть образ очень похожий на то, что он уже играл в „Папиных дочках“. Только в этом случае предполагается, что его могут пригласить на главную роль», — рассказал Голубчиков.

Ранее кинокритик Александр Шпагин рассказал, почему Алексей Учитель снял с конкурса фильм Валерии Гай Германики.