«Куда родители смотрят?»: сын Гагариной раскрыл всю правду о романе с 21-летней девушкой

17-летний Андрей Кислов, сын певицы Полины Гагариной недавно вышел в свет с 21-летней возлюбленной Викторией Соломахиной, с которой начал встречаться год назад. В Сети активно обсуждают роман наследника артистки и поговаривают о скорой свадьбе. Но Андрей пока не торопится жениться, а хочет сосредоточиться на учебе.

Андрея не смущает, что избранница старше него на четыре года. Это не мешает молодым людям строить счастливые отношения. Сын исполнительницы «Спектакль окончен» считает, что влюбленные должны быть равны по интеллекту. Также Кислову важно, чтобы рядом с избранницей не было скучно.

«Диванные критики говорят: „Ну как же так? Она старше его настолько! Как вы там вообще? Куда родители смотрят?“ Он взрослый и умный, не на свои года», — призналась Виктория в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она отметила, что Андрей прочитал множество книг и может ответить практически на любой вопрос.

Полина Гагарина уже знакома с избранницей сына, но пока не может назвать ее невестой, не подтверждая слухи о скорой свадьбе.

Пока влюбленные живут порознь, но у Виктории есть своя квартира в Москве, и Андрей часто приходит к ней в гости. Сын Гагариной параллельно с построением личной жизни занимается учебой. Он поступил сразу в два вуза и пишет песни для известных артистов. В дальнейшем юноша мечтает стать композитором.

Андрей называет себя самым обычным парнем, который ни в коем случае не хочет зависеть от известной мамы. Юноша собирается встать на ноги, выйти на стабильный доход и уже тогда вести возлюбленную в ЗАГС.

Недавно Полина Гагарина кардинально сменила имидж. Артистка опубликовала фото с новой прической в личном блоге.