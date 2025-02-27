37-летняя Полина Гагарина кардинально сменила имидж

37-летняя артистка опубликовала снимок, где позировала в парике с короткой стрижкой и длинной челкой. Знаменитость снялась с макияжем с угольно-черными стрелками и лиловой помадой. Поп-исполнительница выбрала для фотосессии белую футболку, розовый кардиган и голубые джинсы.

Напомним, Полина Гагарина прославилась в 2003 году, став в 16 лет победительницей телевизионного шоу «Фабрика звезд 2», выходившего на «Первом канале». В 2015-м певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», который проходил в Австрии. С композицией «A Million Voices» ей удалось занять второе место.

Артистка дважды была замужем. Первым ее мужем был актер Петр Кислов, в 2007 году у них родился сын Андрей. Во второй раз певица узаконила отношения с фотографом Дмитрием Исхаковым, в 2017-м у них родилась дочь Мия. Супруги разошлись в 2021 году.

Ранее бывший супруг Полины Гагариной восхитил снимком с 7-летней дочкой в свой праздник.