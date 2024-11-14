«Куда родители смотрят?»: дочь Юлии Пересильд нарвалась на хейт из-за откровенного платья

15-летняя дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд Анна любит эффектные наряды. Девушка не стесняется глубоких вырезов и коротких юбок. Накануне юная актриса вышла в свет в платье с открытой спиной, чем вызвала негодование в Сети.

Анна нарядилась в бархатное черное платье с открытыми плечами и глубоким вырезом сзади — наряд практически полностью оголил спину Пересильд-младшей.

«Ты знаешь меня, как этот город один из миллионов», — подписала пост в Telegram с привлекающими внимание фотографиями Анна.

Подписчики звезды «Слова пацана» не оценили ее наряд. Многие посчитали, что ей рано носить такие платья. Анну сравнили с девушкой «с Патриков».

«Рано такие платья носить», «Куда родители смотрят?», «Ну не по возрасту такие наряды», «Сколько ей лет, что она уже носит такие платья?», — написали они.

Подросток никак не отреагировала на хейт подписчиков, с которым она уже сталкивалась неоднократно после пришедшей к ней волны популярности.

Ранее Юлия Пересильд заявила, что полтора месяца не видела старшую дочь и сильно по ней соскучилась. Наследница артистки была в съемочной экспедиции.